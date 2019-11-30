مصر | بأسلوب كسر الباب.. سقوط عاطل لسرقته متجر بالمقطم

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تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بشارع 9 ــ دائرة القسم، من ضبط المدعو "ا ح ل" سن 34 عاطل، ومقيم في بلوك 7 مساكن المحمودية ـ دائرة القسم والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 11196 لسنة 2018م المقطم "شروع في سرقة".
وعثر بحوزته على جوال بلاستيك بداخله (شاشة كمبيوتر ماركة ديل، جهاز d v d، جهاز شمع لإزالة شعر، 8 كرتونة بداخلهم 96 عبوة أدوات تجميل، 45 زجاجة مزيل أظافر "أسيتون"، أجنة حديدية).
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بسرقة المضبوطات من داخل متجر كائن بمنطقة مساكن أطلس ـ دائرة القسم ملك المدعو "ا ر ع" سن 33 ومقيم مساكن الشركة العربية دائرة القسم بأسلوب " كسر الباب " باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته.
وباستدعاء المجني عليه، تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وأقر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.