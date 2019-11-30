مصر | بأسلوب كسر الباب.. سقوط عاطل لسرقته متجر بالمقطم

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وعثر بحوزته على جوال بلاستيك بداخله (شاشة كمبيوتر ماركة ديل، جهاز d v d، جهاز شمع لإزالة شعر، 8 كرتونة بداخلهم 96 عبوة أدوات تجميل، 45 زجاجة مزيل أظافر "أسيتون"، أجنة حديدية). وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بسرقة المضبوطات من داخل متجر كائن بمنطقة مساكن أطلس ـ دائرة القسم ملك المدعو "ا ر ع" سن 33 ومقيم مساكن الشركة العربية دائرة القسم بأسلوب " كسر الباب " باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته.

وباستدعاء المجني عليه، تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وأقر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بشارع 9 ــ دائرة القسم، من ضبط المدعو "ا ح ل" سن 34 عاطل، ومقيم في بلوك 7 مساكن المحمودية ـ دائرة القسم والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 11196 لسنة 2018م المقطم "شروع في سرقة".