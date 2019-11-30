شكرا لقرائتكم خبر عن «الفولي»: توجيهات بسرعة إزالة التعديات على أراضي الهيئة بمختلف المناطق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتصرف القانوني للأراضى، ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالتنسيق مع هيئات الخدمات الحكومية والتي تم الإعلان عنها بمحافظات الإسكندرية وسوهاج والشرقية والفيوم للبيع بجلسة 10 ديسمبر 2019 الأمر الذي يعود معه من زيادة إيرادات الدولة، بالإضافة إلى الحملات الميدانية لمديريات سوهاج والدقهلية والشرقية. كما كلف الوزير مدير هيئة الإصلاح الزراعي باسترداد مساحات ولاية الهيئة من خلال إزالة التعديات منها أراضى زراعية وأخرى مبانى، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصرف فيها.

جاء ذلك بينما التقى الفولى بـ(120) من مديرى جمعيات الإصلاح الزراعى للوقوف على ما تم من أعمال وإنجازات كل منهم والاستماع لكافة المشاكل التي تواجههم وحلها فوراً، وتم التوجيه بحصر مساحات السكن الإدارى ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وحصر جميع المديونيات على مستوى كافة الجمعيات وما تم من إجراءات قانونية لتحصيل تلك المديونيات، هذا بجانب حصر كافة المديونيات لغير المتعاملين وفحصها فنياً ومالياً وقانونياً.

وقال «الفولي» إنه فيما يتعلق بالموقف المالى للهيئة فقد بلغت إيراداتها خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2020 مبلغ وقدره 139524144 جنيهًا لصالح الدولة، مشددا على أنه أصدر تعليمات لكافة الجمعيات بحسن معاملة المنتفعين وتقديم كافة الخدمات وتوفير مستلزمات الإنتاج دون ربطها بأى مستحقات على المنتفعين.