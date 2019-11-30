شكرا لقرائتكم خبر عن محسن إسماعيل: صندوق «الحوادث المجهولة» سدد 640 مليون جنيه تعويضات منذ 2007 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، إنه تم سداد 640 مليون جنيه تعويضات منذ 2007. وأضاف رئيس صندوق «الحوادث المجهولة» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «خلال العام الأخير تلقى الصندوق 1074 طلب، وخلال العام الماضي سدد الصندوق 159.5 مليون جنيه كتعويضات مستحقة».

وقال «إسماعيل» إنه «يأمل في عمل تشريعات تزيد من موارد الصندوق التي تأتي بالكامل من شركات التأمين»، واقترح تحصيل مبلغ مالي عن مخالفات المرور مثلا.

ولفت إلى أن مبلغ 40 ألف جنيه ليس كبيرًا، وهناك مطالبات بأن يصل إلى 100 ألف جنيه.

وأكد «إسماعيل» أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الأنشطة على كافة المستويات خاصة بعد ميكنة جميع الإدارات بالصندوق وافتتاح فرع له في طنطا.

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