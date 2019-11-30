شكرا لقرائتكم خبر عن مستند.. تفاصيل فتوى الأزهر الشريف بشأن وريث الراحل هيثم أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فرع الشرقية، فتوى بشأن تحديد وريث للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والذى أكدت فيه بأن شقيقه رامى عز الدين، من ناحية الأم " هالة فؤاد"، هو الوريث الوحيد له، حيث قضت بميراثه سدس التركة فرضا، وباقى التركة ردا.

وكما أكدت محكمة شئون الأسرة بالدقى بإعلان الوراثة، أن رامى عزالدين، شقيق هيثم أحمد زكى، يستحق سدس تركة المتوفى فرضا والباقى تعصبيا، لعدم وجود وارث، ولا مستحق لوصية واجبة سوى من ذكر.

ومن جانبه أكد المستشار بلال عبد الغنى، بأن مؤكله رامى عز الدين، هو الوريث الشرعى للفنان الراحل، وأنه تسلم بناء على ذلك شقتين أحدهما فى منطقة المهندسين وأخرى بالهرم، مشيرا إلى أن المبالغ المالية المتواجدة فى البنوك تصل قيمتها إلى 300 ألف جنيه، وشهادة تأمين بمبلغ 200 ألف جنيه.