شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة زواج المطرب شادى الأمير وزوجته سها.. وقائمة المنقولات بـ69 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على صورة عقد زواج رسمى للمطرب الشعبى فلسطينى الجنسية شادى الأمير وزوجته "سها السيد عيد"، بعد واقعة ترك طفليهما "شادي" 3سنوات "يازن" 3 أشهر" على سلم المنزل فى البرد بسبب خلافات بينهما، بعد رفض أسرة الزوج استلام الطفلين عقب قيام الزوجة بنقلهما لمنزل حماتها لرعايتهم بسبب رفض زوجها الإنفاق عليهم وعدم قدرتها على تدبير احتياجاتهم.

وُحرر عقد الزواج بالوثيقة رقم 3 بالدفتر رقم 6303 والمقيدة بسجل الأحوال المدنية برقم 433بتاريخ 5 أغسطس 2013، بين "أمين ديب احمد وهدان" وشهرته" شادى الأمير" فلسطينى الجنسية"، و"سها السيد عيد السيد" مواليد 1978.

كما قام زوجها بتحرير قائمة منقولات زوجية بقيمة إجمالية 69 ألف جنيه، تضم أطقم كاكاو وقهوة وخوشاف وشربات وكوبايات زجاج شاى وكاسات ونصف دستة كوب ماء وطقم سمك زجاج بإجمالى 158 قطعة بقيمة 5540 جنيها.

وأيضا مجموعة انتيكات وورد انواع وأباجورة بإجمالى 38 قطعة بقيمة 2500 جنيه، ومجموعة رفايع للمطبخ والحمام وغرفة النوم و2 بطانية مجوز وبطانية مفرد و2 كوفرتا ومفرش سرير و12طقم سرير أنواع مختلفة و24 فوطة وطقم مفرش سفرة بقيمة 1100جنيه، بالإضافة إلى نيش وانتريه و2 برنس حمام ومجموعة ملابس خروط وداخلى وخارجى بإجمالى 44قطعة بتكلفة 3500جنيه، ليصل إجمالى بيان قائمة المنقولات 242قطعة بقيمة 69الف جنيه.

وتذيل بيان قائمة المنقولات إقرار من الزوج أمين ديب أحمد وهدان باستلامه كل ما هو مدون بقائمة الجهاز لزوجته سها السيد عيد السيد حسين وعدد الإجمالى 242 قطعة بإجمالى مبلغ 69 ألف جنيه فقط لا غير، وأصبح مسئولا مسئولية كاملة عما هو مدون بالقائمة وتعهده بالحفاظ عليها وهذا الإقرار للعمل بموجه عند اللزوم.

وقام الزوج بالتوقيع والبصمة على الإقرار وتدوين رقم الجواز الخاص به ويحمل رقم 1605، بالإضافة إلى توقيع اثنين من الشهود وهما محمد السيد محمود نافع، واحمد محمد محمد السيد.

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كان المستشار محمد عطية وكيل نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، بإشراف المستشار يسين زغلول المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية، قد قرر إخلاء سبيل سها السيد عيد زوجة المطرب شادى الأمير، بضمان محل إقامتها، فى قضية ترك طفليهما على السلم لعدة أيام والإهمال فى تربيتهما.



وثيقة الزواج

قائمة المنقولات