شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. افتتاح الجناح المصرى فى معرض أرتجيانو للحرف اليديوية بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح السفير هشام بدر سفير مصر فى إيطاليا الجناح المصرى فى معرض أرتجيانو دى فيرا يرافقه انطونيو جيفى رئيس الشركة المنظمة للمعرض وإيهاب أبوسريع القنصل العام المصرى فى ميلانو وعادل البكساوى مستشار وزير التضامن الاجتماعى للمعارض والتسويق ويستمر المعرض من 30 نوفمبر حتى 8 ديسمبر وذلك تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأعرب السفير هشام بدر عن سعادته بافتتاح الجناح المصرى بالمعرض واختيار مصر لتكون ضيف شرف فى أكبر المعارض الإيطالية للحرف اليدوية وأكبر المعارض فى العالم، مشيرا إلى أن المعرض يزوره ملايين الأشخاص من دول مثل إيطاليا وفرنسا والنمسا وألمانيا وسويسرا لافتا إلى أن وجود مصر كضيف شرف يؤكد على قوة العلاقات المصرية الإيطالية من جوانبها الثقافية والاقتصادية والسياسية ورسالة قوية بشأن الاهتمام الإيطالى والعالمى بنمو الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن المعرض يضم 50 عارضًا أغلبهم من الشباب والمرأة وهو ما يدل على الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب والمرأة وهو رسالة قوية بشان قوة المعرض وقوة المشارك المصرية، مضيفا أن المعرض يعتبر انطلاقة للصادرات المصرية فى الخارج لأن به مستثمرين من جميع أنحاء العالم وفرصة لانتشار المنتجات المصرية فى كل دول العالم.

من جهتها، قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى فى كلمة لها بمناسبة الافتتاح كنت اتمنى التواجد فى المعرض هذا العام ولكن الاهم هو مشاركة مصر كضيف شرف لإتاحة فرصة تسويقية مهمة لكل صناع وفنانى الحرف لعرض منتجاتهم فى واحد من أهم معارض الحرف اليدوية فى العالم والأكبر فى أوروبا ويزوره أكثر من مليون ألف زائر.

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وأضافت والى أن المشاركة فى معرض أرتيجيانو دى لافيرا يتسق مع سياسة وزارة التضامن الاجتماعى واستراتيجيتها فى خلق فرص تسويقية خارج مصر لأصحاب الحرف اليدوية وأعضاء جمعيات الأسر المنتجة ليس فقط لتسويق منتجاتهم ولكن للاطلاع على الجديد فى العالم والتنافس مع أمهر أصحاب الحرف فى كل دول العالم إلى إتاحة فرص للتعرف على مستوردين ومصدرين وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية لافته إلى أن التحضير والاستعداد لهذا المعرض بدا منذ العام الماضى حينما تم الاتفاق مع الجانب الايطالى على أن تكون مصر ضيف الشرف وتسلمنا الراية من السنغال وعملنا على مدار الشهور الماضية مع بنك الاسكندرية وغرفة التجارة الايطالية والسفارة الايطالية لتكون مشاركة مصر مبهرة ومعبره عن تراثنا الممتد فى مجال الحرف اليدوية والمعبر عن محافظات مصر المختلفه حيث حرصنا على اختيار العارضين من اكتر من محافظة من شمال مصر وجنوبها.

من جانبه، أشاد أنطونيو جيفى رئيس الشركة الإيطالية المنظمة بمشاركة مصر والمنتجات المصرية والعارضين، مشيدا بمجهود ودعم وزارة التضامن الاجتماعي.

ويضم المعرض أكثر حرفيين من أكثر من 100 دولة أخرى ويقام فى فييرا ميلانو، إيطاليا، ابتداءً من 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر، حيث يجمع المعرض 21 حرفة تم عرضها من قِبل 50 عارضًا مصريًا. تشمل فئات الحرف منتجات التجميل، والمجوهرات، والأثاث اليدوى، والفخار، والاكسسوارات النحاسية، والمنسوجات كما يقام المعرض بشراكة من بنك مصر الشريك الرئيسى وبنك الإسكندرية الشريك الاستراتيجي.