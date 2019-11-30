شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. سلطة الطيران تستضيف دورة تدريبية بعنوان "حماية حقوق المسافر الجوى" والان مع تفاصيل الخبر
وتستمر الدورة التدريبية للمنظمة العربية للطيران المدني، حتى يوم الخميس المقبل الموافق 5 ديسمبر، بهدف نشر الوعي والثقافة بالنسبة لحقوق المسافر الجوي وتزويد المتدربين بالقوانين والاتفاقيات الدولية واللوائح المعمول بها في هذا الإطار.
وتعقد الدورة التدريبية لحقوق المسافر الجوي، تحت إشراف خالد عنتر خبير النقل الجوي بالمنظمة العربية للطيران المدني، ويقوم بإلقاء المحاضرات خلال أيام الدورة الدكتور عصام عبدالمعبود استاذ القانون الدولى.
وتعد دورة "حماية حقوق المسافر الجوي"، هي الدورة الرابعة التي تعقدها المنظمة العربية للطيران المدني، بالقاهرة، بالتنسيق بين المهندس عبدالنبي منار مدير عام المنظمة، والكابتن سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني، وذلك في إطار التنسيق والتعاون الدائم بين المنظمة وسلطات الطيران في الدول العربية من أجل تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في سلطات الطيران بالدول الأعضاء بالمنظمة.
يذكر أن سلطة الطيران المدني المصري، استضافت خلال الفترة الماضية، 3 دورات نظمتها المنظمة العربية للطيران المدني، تحت عنوان " الضبط القضائي، قانون الجو، حماية المنافسة بين شركات الطيران".
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