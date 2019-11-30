شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظة القاهرة تزيل 43 عقارا بمنشأة ناصر وتنقل 314 أسرة لمساكن الأسمرات3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أجهزة محافظة القاهرة أعمال الإزالة بمنطقة الرزاز بالدويقة، والتى تضم 63 عقارا تم حصر كافة الأسر المقيمة بها والبالغ عددهم حوالى 370 أسرة لنقلهم وتسكينهم بمساكن الاسمرات 3، وذلك فى إطار استمرار جهود المحافظة فى مواجهة العشوائيات وتطويرها، وخاصة إزالة المناطق العشوائية الخطرة بالدويقة بحى منشأة ناصر طبقاً لتقارير اللجنة العلمية المشكلة بمعرفة المحافظة ونقل سكانها إلى مساكن آمنة .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن أعمال الإخلاء والتسكين تتم على قدم وساق لسرعة الانتهاء من نقل وتسكين الأسر بالأماكن الجديدة الملائمة والآمنة حفاظاَ على أرواحهم فى مدة أقصاها اليومين القادمين، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تم إخلاء ونقل 314 أسرة بمساكن الأسمرات 3، وتم الانتهاء من إزالة 43 عقارا نهائياَ فور إخلائهم لعدم استغلالهم مرة أخرى .

ووجه محافظ القاهرة بضرورة التأكد من توفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، وكذلك أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة وسرعة إنهاء إجراءات التسليم فور وصولهم، كما أصدر تعليماته بتوفير ومضاعفة كافة أنواع المعدات اللازمة لسرعة استكمال أعمال الإزالة، واستمرار التنسيق مع أجهزة الأمن للانتهاء من إخلاء باقى العقارات ذات الخطورة الداهمة نهائياَ، وكلف بمواصلة أعمال تدبيش الحافة الجبلية المطلة على الموقع أولاً بأول بعد إزالته وإخلائه لتأمين المنطقة .