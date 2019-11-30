شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تطلق القافلة الطبية والخدمية الشاملة إلى حلايب وشلاتين وأبو رماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، غدًا الأحد الموافق 1 ديسمبر، قافلة طبية شاملة لحلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي المصري.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة،فى بيان منذ قليل ، إن منطقة حلايب وشلاتين بقعة عزيزة على أرض مصر، وحريصين على التواجد فيها مرات عديدة، والتواصل مع أهلها وتوفير الرعاية الشاملة لهم.

ووجه الدكتور الخشت، بإطلاق قوافل طبية في المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظة الجيزة، موضحًا أن القوافل الطبية والخدمية التي تنظمها الجامعة لمختلف المحافظات والمدن والقرى الأكثر احتياجًا تأتي انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع، وبهدف خدمة البسطاء والمحتاجين من المرضى.

Advertisements

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الشاملة لحلايب وشلاتين وأبو رماد برئاسة الدكتور هشام الساكت، تضم 49 أستاذًا من مختلف التخصصات الطبية من باطنة، وصدرية، وأوعية دموية، وعظام، وجلدية، وأنف وأذن، ومسالك بولية، وأطفال التخدير، بالإضافة إلى أساتذة في الطب البيطري والأورام وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والصيدلة ورياض الأطفال والزراعة والآثار. كما توفر القافلة، الأدوية والمستلزمات الطبية المجانية، والتي تقدر بنحو 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى المواد الغذائية والبطاطين والمستلزمات المدرسية.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة كانت قد أطلقت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر عدة قوافل طبية وخدمية ناجحة في كفر حكيم وقرية نكلا بمحافظة الجيزة.