شكرا لقرائتكم خبر عن «شاهيناز» تفتتح «ألوان».. وتكريم خاص لأبطال «الممر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان «ألوان» الدولي بشرم الشيخ، من 6 إلى 9 ديسمبر المقبل، وأعلنت إدارة المهرجان عن إقامة حفل فني ضخم تحييه المطربة شاهيناز، وكذلك فقرات إلقاء الشعر واستعراضات غنائية تقدم خلال أيام وليالي المهرجان، فضلا عن مشاركة وتكريم مجموعة من الفنانين منهم الفنان محمد جمعة، وأمير صلاح الدين، ورانيا منصور، وميرنا وليد، ووعدد من المواهب الشبابية في إلقاء الشعر والغناء.

وقال أشرف إبراهيم، رئيس المهرجان: «حرصنا في هذه الدورة أن يكون هناك برنامجًا متميزًا ومتنوعًا ما بين فقرات فنية وثقافية وترفيهية، بالإضافة إلى مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة والرسم الجرافيكي وتزين ورسم الشوارع والميادين بشرم الشيخ طوال فترة المهرجان بالتعاون مع الإدارة التعليمية بجنوب سيناء والتي تشارك بأكثر من 100 طالب وطالبة، فضلا عن إقامة حفل للألوان خاص للأطفال من خلال إلقاء مساحيق الألوان على بعضهم البعض والرسم على وجوه الأطفال بالألوان المبهجة الطبيعية صديقه البيئة»، كما يشهد المهرجان إقامة عدد من الندوات العلمية ومعرض سيقام على هامش المهرجان يستهدف التعرف على أآخر ما وصل إليه في مجال تقنيات صناعة الدهانات والديكور على مستوى العالم، ولنؤكد مجددا على ضرورة وأهمية دعم الصناعة والسياحة الداخلية من إقامة المهرجانات بكافة أنواعها.

يذكر أن مهرجان ألوان الدولي بشرم الشيخ في دورته السادسة ملتقى الدهانات العربية والأفريقية الأكبر في مصر والشرق الأوسط يقام في الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر المقبل برعاية حكومية موسعة وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ومحافظة جنوب سيناء، وبمشاركة أكثر من 15 دولة عربية وأفريقية وحضور أكثر من 1200 شخصية عامة من قيادات الشركات والغرف التجارية العربية والأفريقية ورجال المال والأعمال وكبار الشخصيات من العاملين والمهتمين بقطاع الدهانات والديكور وعدد من الفنانين والشعراء وبمشاركة وفود لأول مرة من إيطاليا والصين وموريتانيا، كما سيشارك من الدول العربية ليبيا ضيف شرف المهرجان، والتي تشارك بوفد رسمي من الغرفة التجارة والصناعة في بني غازي والعراق والكويت وفلسطين والجزائر والسودان والأردن والسعودية.