شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الغرف: حراك كبير لزيادة العلاقات الاقتصادية عربيًا وأفريقياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية أن هناك حراك كبير لزيادة العلاقات الإقتصادية المصرية عربياً وأفريقياً وعالمياً في المجالات المختلفة في ظل الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في مصر بعد الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي تمت، والتي وتعطي فرصة كبيرة لزيادة التعاملات الاقتصادية في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية المختلفة.

جاء ذلك خلال استقبال «العربي» للسفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية ومحمد مهران نائب رئيس الاتحاد العربي للصناعات الجلدية ورئيس المكتب الإقليمي لجمهورية مصر العربية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي للصناعات الجلدية لبحث زيادة التعاون التجاري والصناعي والاستثماري العربي خلال الفترة القادمة.

Advertisements

وسلم السفير محمد محمد الربيع درع الوحدة الاقتصادية العربية لرئيس اتحاد الغرف التجارية تكريما له علي دورة الوطني في الريادة التجارية والصناعية محليا وعربيا والمساهمة في تواجد الصناعات العربية عالميا .

وقال المهندس إبراهيم العربي أن اللقاء يستهدف زيادة التعاون العربي المشترك بما يصب في صالح اقتصاديات الدول العربية وهو توجه عام للقيادة السياسية المصرية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

من جانبه توقع محمد مهران أن تشهد الفترة القادمة تطورا كبيرا في العلاقات المصرية العربية في صناعة الجلود خاصة في ظل توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وزيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية بشكل عام وعربيا وأفريقيا بصفة خاصة. وفد الوحدة الاقتصادية لبحث زيادة التعاون العربي.