شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية الجديد: انزلوا الشارع كمواطنين وصلحوا اللي هتنتقدوه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية الجديد، أن ملف تحسين البيئة العامة من أهم الملفات التي يضعها على مسؤولية رؤساء المجالس والمدن والوحدات المحلية قائلا: «دى حاجات هأعطيك مهلة تعملها وهأتابعها بنفسى». جاء ذلك خلال اجتماع أول مجلس تنفيذى للمحافظ بحضور المهندس سعد الفرماوى السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وجميع رؤساء المراكز والمدن.

وقال المحافظ: «واجبك إنك تحسن البيئة المحيطة بالمواطن وابدأ بالشارع يعنى مطلوب من كل رئيس وحدة محلية ينزل يعمل لفة تحسين بيئة يشوف خلالها البلدورات المكسرة والأسفلت وأعمدة الإنارة وينظفها ويصلحها وينظف الكشافات ويدهنها، كمان البلدورات يشيل المكسور منها ويدهنها واللوحات الإعلانية والتراب بجوار الأرصفة ويصلح الشوارع المكسرة والبلاعات المفتوحة».

وأضاف لرؤساء المدن: «عايزك تنزل مع رجالتك كمواطن واللى تنتقده تصلحه وسيستمر العمل في الملف ده لمدة 30 يوم سنعمل فيها يوميا حسب صحتك وعزيمتك وتصلح البلاعات وتراجع اسلاك الأعمدة مش لازم ننتظر لما حد يموت علشان نتحرك لأن لو واحد أصيب أنا وأنت هنتحاسب أمام ربنا لازم تعملوا بمبدأ إماطة الأذى عن الطريق علشان كلنا هنتحاسب وانا لما هأنزل اشوف انتم عملتم ايه ولو لقيت حاجة غلط هأحاسبك».