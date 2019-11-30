شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعلن افتتاح موسم الصيد بمزرعة برسيق بمحافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، افتتاح موسم الصيد بمزرعة برسيق للاستزراع السمكي في محافظة البحيرة، التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. وقال الدكتور خالد السيد، رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية السبت، إن مزرعة برسيق تطبق نظم الاستزراع شبه المكثف لتحقيق التنمية الرأسية في قطاع الاستزراع السمكي، لافتًا إلى إنه من المستهدف الموسم الحالي تحقيق إنتاجية تتراوح ما بين 10 إلى 12 طن للفدان، حيث يتنوع انتاج تلك المزرعة من أسماك البلطي والبوري والطوبار.

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