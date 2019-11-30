شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: مصر تفوز باكتساح في انتخابات المنظمة البحرية الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن نجاح مصر في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة «C» بفوز كبير يعكس ثقة العالم في مصر وقيادتها وخططها الاصلاحية التي تقوم بها في كل المجالات.

وأضاف عقب فوز مصر خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالعاصمة البريطانية لندن، حيث حصلت مصر على ١٣٢ صوتا من إجمالي ١٦٥ دولة لها حق التصويت أهدى هذا الفوز الكبير للقيادة السياسية والشعب المصري العظيم مشيرا إلى أنه يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية وتضافر كافة جهود وزارتا النقل والخارجية والسفارة المصرية بلندن ومنظومة النقل البحري المصري بقطاعيه الحكومي والخاص (قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية وغرف الملاحة)، مضيفا إلى أن هذا الفوز الكبير الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO يعكس ثقة العالم في مصر وقيادتها وخططها الإصلاحية، التي تقوم بها في كافة المجالات.

مضيفا أن تحقيق الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية له أهمية كبيرة بالنسبة لمصر التي تعتبر من الدول الرائدة في مجال النقل البحري وخاصة مع ما تتمتع به من موقع جفرافي يمثل قلب العالم وبما لها من حدود بحرية ممتدة على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم. كانت الجمعية المنظمة البحرية الدولية قد انتهت من انتخابات الفءات الثلاثة لمدة عامين.

في الفئة (أ) 10 دول لها مصلحة أكبر في تقديم خدمات الشحن الدولي:

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الصين، اليونان، إيطاليا، اليابان، النرويج، بنما، جمهورية كوريا، الاتحاد الروسي، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة.

الفئة (ب) 10 دول ذات مصلحة كبيرة في التجارة الدولية المنقولة بحراً:

الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، فرنسا، ألمانيا، الهند، هولندا، إسبانيا والإمارات العربية المتحدة.

الفئة (ج) 20 دولة، والتي لها مصالح خاصة في النقل البحري أو الملاحة البحرية والتي يضمن انتخابها للمجلس تمثيل جميع المناطق الجغرافية الرئيسية في العالم:

وهي مصر، جزر البهاما، بلجيكا، شيلي، قبرص، الدنمارك، مصر، إندونيسيا، جامايكا، كينيا، الكويت، ماليزيا، مالطا، المكسيك، المغرب، بيرو، الفلبين، سنغافورة، جنوب إفريقيا، تايلاند وتركيا.