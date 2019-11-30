شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. بدء صرف معاشات شهر ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت غادة والي، وزيرة التضامن، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر لما يزيد عن 8.260 مليون قائم بالصرف، بقيمة 15.230 مليار جنيه، اعتبارا من الأحد القادم الأول من ديسمبر.

وأشارت غادة والى إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها ومن ماكينات الصراف الآلى متاح لهم الصرف بداية من غدا الأحد الأول من ديسمبر وذلك لما يزيد عن 3.317 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.715 مليار جنيه.

وأضافت الوزيرة، أن المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي بقيمة 6.107 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.304 مليون قائم بالصرف، من المقرر صرفها بداية من يوم الخميس 5 ديسمبر، بينما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من الثلاثاء 10 ديسمبر لما يزيد عن 1.683 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.407 مليار جنيه.