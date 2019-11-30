شكرا لقرائتكم خبر عن «المنظمات الأهلية الفلسطينية» تعقد اجتماعًا بالقاهرة برعاية «العربية لحقوق الإنسان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اجتماعها بالقاهرة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري، برعاية المنظمة العربية لحقوق الإنسان. يعد الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يلتقي فيه أعضاء الشبكة التي تضم مئات مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، منذ الانقسام الفلسطيني في يونيو ٢٠٠٧، وهو ما نتج جرائم حصار الاحتلال الاسرائيلي وعمليات الإغلاق التي تصاعدت عقب اشتداد الانقسام بين حركتي فتح وحماس.

يكتسب الاجتماع أهمية أخرى باعتباره يأتي في مرحلة تكثف فيها سلطات الاحتلال الاسرائيلي حصارها وضغوطها على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وعلي المنظمات الدولية الشريكة والمانحة لوقف الدعم المقدم للمجتمع الفلسطيني، فضلا عن ضغوط طرفي الانقسام على الجمعيات بهدف التأثير على حيادها السياسي.

يذكر أن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية تعد ثالث أكبر مصدر دخل للشعب الفلسطيني بعد كل من السلطة الفلسطينية ووكالة الأونروا للاجئين.