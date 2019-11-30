شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يشهدان قافلة طبية وبيطرية بقرية الزرزامون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، صباح اليوم السبت، القافلة الطبية والبيطرية المتكاملة المتجه إلى قرية الزرزامون بمركز ههيا، والتي ينظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضمن فعاليات مهرجان البيئة السابع عشر تحت شعار «حياة كريمة لكل مواطن»

وأكد محافظ الشرقية، على ضرورة وأهمية العمل لخدمة أهالي المحافظة بشكل متواصل ليصل لكافة قري المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الاجتماعية الممثلة للنهوض بالمستوي الفكري ورفع الوعي لدي المواطنين.

Advertisements

فيما أكد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، أن هناك تعاون وتنسيق بين الجامعة والمحافظة لتنظيم مثل هذه القوافل التنموية والخدمية الشاملة إيمانا بدور الجامعة الإنساني والاجتماعي، والذي يعد مكملا لدور الجامعة البحثى والتعليمي.

وأشار «عثمان» أن هذه القافلة تأتي في إطار النشاط المجتمعي والبيئى للجامعة وتنفيذاً لخطة الجامعة لإطلاق العديد من القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى وذلك انطلاقًا من الدور مؤكدا أن الجامعة حريصة على المشاركة الفعالة في جميع المجالات المختلفة التي تخدم المجتمع الشرقاوي

ومن جانبها، قالت الدكتورة نهلة الجمال، المشرف العام على قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، إن القافلة تقوم بتوقيع الكشف الطبي المجاني على المرضى، بالإضافة إلى إجراء مختلف العمليات الجراحية، مع صرف الدواء بالمجان، فضلا عن تنظيم العديد من الندوات التوعوية في الطب البيطرى والزراعة حيث يقوموا بزيارة كافة القرى المجاورة وتقديم الكشف عليهم.