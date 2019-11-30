شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس صاحب مخبز متهم بالتعدي على طفل والتسبب في وفاته بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جددت محكمة جنح مشتول السوق بالشرقية، حبس صاحب مخبز، في واقعة اتهامه بالتعدي بالضرب على طفل في الحادية عشر من عمره جار له، وتوفي متأثراً بإصابته حال إسعافه، بسبب 20 جنيها ثمن علبة سجائر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا من العميد محمد حجازي مأمور مركز شرطة مشتول السوق، بوفاة طفل في الحادية عشر من عمره مقيم دائرة المركز، متأثرًا بإصابته بنزيف بالمخ نتيجة تعدي صاحب مخبز عليه.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والبالغ من عمره 37 عامًا، صاحب مخبز، والذي تبين أنه طلب من الطفل شراء علبة سجائر له بعدما أعطاه 20 جنيهًا، فوافق الطفل إلا انه عاد بعد ذلك واخبره بأن الـ 20 جنيه فقدت منه، فقام المتهم وأطفاله بالتعدي عليه، ما أدي لإصابته التي نقل على إثرها للمستشفى ولفظ أنفاسه أثناء تلقيه العلاج ومحاولة إسعافه، وبسؤال المتهم أنكر الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبسه مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.