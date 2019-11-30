شكرا لقرائتكم خبر عن علي الهلباوي في جامعة القاهرة الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف جامعة القاهرة، في إطار موسمها الفنى، المنشد على الهلباوي، الاثنين، الواحدة ظهرا، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الأساتذة والطلاب.

وقال الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، إن هذه الاحتفالية تأتي في إطار حرص جامعة القاهرة على تقديم الفن الراقي لطلابها ضمن فعاليات الموسم الفني، إيمانًا منها بأهمية الدور الذي يقدمه الفن في تحرير الوجدان، مؤكدًا أن الوجدان هو ركن من بناء الشخصية، والعقل لا يعمل منفردًا دون الوجدان، وكلاهما يشكلان سلوك الإنسان.