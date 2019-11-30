شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج الجديد يصل ديوان المحافظة لمباشرة مهام عمله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج الجديد، إلى ديوان عام المحافظة، لتولي مهام منصبه محافظا لسوهاج، وذلك عقب حلف اليمين الدستورية الأربعاء الماضي أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

Advertisements

وأكد الفقي- في تصريحات له عقب وصوله ديوان المحافظة- أن أولى اهتمامته هو العمل على حل مشاكل المواطنين وتخفيف المعاناة عنهم، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بشأن بناء الإنسان المصري، والتى تم التأكيد عليها خلال لقاء الرئيس والمحافظين ونوابهم الجدد عقب حلف اليمين، لافتا إلى أن مكتبه سيكون مفتوحا دوما للمواطنين، بجانب عقد لقاءات اسبوعية، والمرور المتواصل على المراكز والقرى لسماع الشكاوى، والوقوف على المشكلات على أرض الواقع، وإتخاذ القرارات السريعة لحلها.

وكشف محافظ سوهاج الجديد أن مكافحة الفساد وتنفيذ مشروعات الدولة تعد أولوية عاجلة سيسعى لإنجازها في التوقيتات الزمنية المحددة، مع الحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب، مضيفا أن خدمة المواطنين وتحقيق طموحاتهم هو الهدف الأساسي من الجهد الكبير الذي تبذله كافة مؤسسات الدولة خاصة في محافظات الصعيد .

وكان في استقبال محافظ سوهاج الجديد كلا من: اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والمهندس طارق الوراقي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء أشرف أبوالمكارم، رئيس فرع الأمن الوطني، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بسوهاج.