شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: رصف ورفع كفاءة الطرق بمدينتي 6 أكتوبر وسوهاج الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إنه جارٍ استكمال أعمال الرفع المساحي، وتنفيذ أعمال مرمات بالأسفلت بالحي المتميز، ضمن مشروع رفع كفاءة الحي المتميز بمدينة ٦ أكتوبر.

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وأضاف «الشربيني» أن الأعمال تشمل رفع كفاءة وتجديد طبقات الأسفلت الموجودة، وتنفيذ شبكة ري حديثة، وتنسيق الموقع وتوسعة لبعض الطرق، وكذا تجهيز أماكن انتظار للسيارات وتنسيق الحدائق وتنفيذ برجولات وممرات، مشيراً إلى أنه سيتم مراعاة كل عناصر أمان الطريق من ممرات للمشاة، ولوحات إرشادية وتحذيرية، بالإضافة إلى توقيع عقد صيانة لأعمال الزراعة، وصيانة لشبكات الري بالمنطقة.

من جهته، أشار المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف شبكة الطرق الداخلية لمنطقة الزهور بطول ٢٣ كم، في إطار زيادة الخدمات المقدمة لحاجزي قطع الأراضي وسكان المدينة.

وأضاف سالمان أن إجمالي قطع الأراضي بالمنطقة حوالي ٢٧٥ قطعة أرض، وهى أراض مميزة بمساحات تتراوح ما بين ٦٠٠ متر و١٠٠٠ متر، وبها عدد من المشروعات الخدمية، من بينها نادٍ رياضي على مساحة ٧ أفدنة، وحديقة على مساحة 2.5 فدان، بالإضافة إلى حضانة ووحدة صحية.