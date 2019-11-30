شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فحص 656 مواطنًا بإريتريا ضمن «علاج مليون أفريقي من فيروس سي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن مسح 656 مواطنا إريتريا منذ وصول الفريق الطبي المصري إلى دولة إريتريا الاثنين الماضي، ضمن تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعلاج مليون أفريقي من «فيروس سي».

يأتي ذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وعزمها افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الأفريقية لدعم تلك الدول في مسح وعلاج مواطنيها ونقل تجربة مصر الرائدة «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأوضحت الوزارة أنه كان في استقبال الفريق الطبي المصري مسؤولو السفارة المصرية في العاصمة الإريترية «أسمرا»، مشيرًا إلى أنه فور وصول الفريق الطبي المصري تم عقد اجتماع لتدشين المبادرة بحضور سفير مصر في إريتريا السفير شادي الشرقاوي، ووزيرة الصحة بإريتريا الدكتورة أمينة نور حسين، حيث تم الاتفاق على أسس العمل والأماكن المقترحة لبدء المبادرة.

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وزار الفريق الطبي المصري مستشفى «أوروتا» التعليمي والتي تعد أكبر المستشفيات في العاصمة أسمرا، كما عقد اجتماعًا بمسؤولي وزارة الصحة المعنيين بعلاج ومتابعة الأمراض الوبائية والأمراض المزمنة ومشرفي بنوك الدم والمعامل الوطنية بإريتريا، حيث تم تحديد المعمل المرجعي وأماكن المسح والعلاج المقرر العمل بها ضمن المبادرة.

وتم افتتاح وحدة الفيروسات الكبدية تحت شعار «تحيا مصر أفريقيا»، بكل من مستشفى «أوروتا» و«حاليبات المركزي» بالعاصمة الإريترية «أسمرا»، موضحًا أن الفريق الطبي المصري بدأ فور وصوله الاستعدادات الخاصة بتجهيز العيادات بشحنات الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقالت وزارة الصحة إن الفريق يستهدف تدريب الكوادر في دولة إريتريا على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم، وبروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس سي للحالات المصابة، موضحًا أنه تم تدريب 44 طبيبًا وفني معمل وممرضة على كيفية إجراء المسح والتحاليل الطبية وإعطاء العلاج، كما تم تحديد أماكن المسح والعلاج بمبنى العيادات الخارجية بمستشفى (حاليبات المركزي)، بالإضافة إلى معاينة المعمل المركزي بالمستشفى للوقوف على مدى جاهزيته لبدء العمل في المبادرة.

وذكرت الوزارة أنه تم مسح 48 ممارسًا صحيًا ممن يعملون بوزارة الصحة الإريترية باستخدام الكاشف السريع لفيروس «سي»، وكانت نتائجهم جميعًا سلبية، مشيرًا إلى أنه تم توزيع الكواشف السريعة ومطبوعات وملصقات المبادرة على أماكن المسح والعلاج في كل من مستشفى أوروتا التعليمي ومستشفى حاليبات، وتحديد مكان المعمل المرجعي لتحاليل الفيروس الكمية.