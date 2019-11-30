شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الإجراءات التى تتبع يوم الاقتراع فى انتخابات نادى القضاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختار القضاة فى 20 ديسمبر المقبل مجلس إدارة جديد لناديهم، حيث تجرى انتخابات التجديد الكلى على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالى مدته القانونية المقررة فى اللائحة الداخلية لنادى القضاة.

وقبل بدء عملية الاقتراع تحدد اللجنة المشرفة على الانتخابات، عددا من القواعد المتعلقة بعملية التصويت، والتى من بينها التأكيد على أن التصويت يكون بكارنيه النادى أو البطاقة الشخصية، كما تحدد مواعيد الاقتراع ( ساعة بدايته وانتهائه )، والتى غالبا ما يبدأ التصويت فيها من بعد صلاة الظهر وحتى السابعة مساء، أو حتى اخر ناخب موجود باللجان.

ويملك اللجنة المشرفة على الانتخابات صلاحية أن تمد عملية الاقتراع لساعة أو اثنين بعد الموعد المحدد لانتهائه.

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ومع استمرار التصويت، من المقرر أن يعقد النادى جمعيته العمومية العادية فى الخامسة مساء، وعقب غلق باب التصويت، يتم فرز الأصوات وإعلان النتائج بمعرفة اللجنة.

ويكون التصويت فى أى انتخابات تجرى بالنادى حق لأعضاء الجمعية العمومية للنادى المقيدين بقاعدة بيانات النادى، والمسددين للاشتراكات السنوية، وكذا الأعضاء غير المشطوبة أو الموقوفة عضويتهم لأى سبب، أو المعزولين والذين خرجوا صلاحية من القضاء بقرار من مجلس التأديب والصلاحية، ويكون التصويت بكارنيه النادى أو البطاقة الشخصية.

ويبلغ إجمالى عدد المرشحين 74 مرشحا، موزعين كالتالى، 5 مرشحين على مقعد الرئيس، و4 على مقعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة، و23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 على مقاعد المستشارين.

وتجرى انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019، وستتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.