شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التنمية المحلية تنظم جولات ترفيهية للمتدربين الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التنمية المحلية، لليوم الثانى على التوالى زياراتها السياحية للمتدربين الأفارقة، ضمن برنامج ترفيهى وجه بتنفيذه لهم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لزيارة الأماكن السياحية والترفيهية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن زيارات اليوم تضمنت برج القاهرة ومجمع الأديان مع حضور عرض الصوت والضوء بمنطقة الاهرامات.

وأعرب المشاركون فى الدورة التدريبية عن سعادتهم بالزيارات التى تضمنتها الدورة للمناطق السياحية والثقافية فى مصر والتى تعكس الحضارة المصرية ودورها التاريخى على مدار العصور مؤكدين على تكرار زيارتهم لمصر عقب انتهاء الدورة مع أسرهم وذويهم للاستمتاع برحلات سياحية وزيارة العديد من مقاصد ومعالم مصر المميزة .

فيما تم تنظيم زيارة أمس الجمعة للمتحف المصرى والعديد من المعالم الاثرية والحضارية منها شارع المعز و اهرامات الجيزة مع حضور عرض الصوت والضوء.

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