شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: أطلقنا 8 وحدات متنقلة لتدريب الشباب بـ8 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن إجمالى الوحدات المتنقلة التى تم إطلاقها حتى الآن هم 8 وحدات موزعة على 8 محافظات، مشيرا إلى أنه يتبقى 5 وحدات أخرى سيتم إطلاقها فى المرحلة الثالثة، والتى من المقرر إطلاقها، خلال شهرين من اليوم، ليصبح لدينا 13 وحدة متنقلة.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة القوى العاملة، المرحلة الثانية من وحدات التدريب المتنقلة، والمقرر إطلاقها فى محافظات الأقصر أسيوط، كفر الشيخ، المنيا.

وأكد الوزير، أن اختبار تشغيل تلك الوحدات سيكون لمدة عام، وفى حالة تحقيق المراد منها سيتم إضافة وحدات أخرى لتغطى كل محافظات الجمهورية.

Advertisements

وتقدم الوزير بالشكر للعمال الذين قاموا بتطوير تلك الوحدات، لإخراجها بهذا الشكل، ليصبح إضافة للتدريب المهنى فى كل محافظات مصر.

وأشار الوزير، أن هناك إقبال كبير على الوحدات التى تم إطلاقها فى المحافظات الأربع فى المرحلة الأولى، مضيفا أنه سيتم تغيير القرى لكل وحدة فى كل محافظة، كل ثلاث شهور.