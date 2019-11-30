شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق مبادرة "معا.. فى حب مصر" لتطوير عشوائيات فى عرب غنيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مبادرة "معا.. فى حب مصر" بمنطقة عرب غنيم إحدى المناطق العشوائية المحيطة بجامعة حلوان وذلك خلال الفترة من 14 وحتى اليوم 30 نوفمبر، بالتنسيق مع مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان تحت إشراف الدكتورة سناء حجازى مدير المركز.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أنه تم تنفيذ المبادرة فى منطقة عرب غنيم والتى تعد أحد المناطق العشوائية المجاورة للجامعة والتى تحتاج إلى العديد من جوانب الاهتمام والتدخل المهنى من الجامعة من خلال كليات كثيرة حيث يتم عمل دراسات لتقدير الموقف بالمنطقة من خلال اللجنة الفنية والمسوح الميدانية بمركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.

وقدمت كلية التربية خلال المبادرة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الرشيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مجموعة من الندوات التثقيفية التربوية لمحو الأمية بمدرسة مصطفى محمود بعرب غنيم، بالإضافة إلى تقديم برامج إرشاد أسرى وبرامج تنموية وتوعية.

وساهمت كلية الخدمة الاجتماعية تحت إشراف الدكتورة فيروز شمندى ومنسق البرنامج الدكتورة سناء حجازى بتقديم برنامج مودة الذى يهدف إلى التوعية الأسرية والإرشاد الأسرى.

Advertisements

وقامت كلية العلوم بالإشراف على أعمال التشجير والزراعة بجانب المنازل والمؤسسات ورفع الوعى الصحى والبيئى بالمنطقة وذلك تحت إشراف الدكتورة ابتسام حماد أستاذ النباتات بكلية العلوم ومستشار رئيس جامعة حلوان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالمشاركة مع حى حلوان، حيث أشرف حى حلوان على أعمال التنظيف والتجميل بمنطقة عرب غنيم تحت إشراف اللواء محمد عبد الحميد رئيس حى حلوان بالمشاركة مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان.

كما قدمت كلية التربية الفنية مجموعة من الورش الفنية لرفع الوعى الفنى لدى المواطنين وتسويقها لصالح المواطنين بالمنطقة فيما يعرف بالصناعات الصغيرة متناهية الصغر فى برنامج ريادة الأعمال.

وقامت الأسر الطلابية بالجامعة بعمل تجميل لسور عرب غنيم، كما تم خلال المبادرة عقد ندوة تثقيفية عن البيئة وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان، هذا بالإضافة إلى إقامة حفلة سمر تتضمن فقرات شعر وغناء ومسرح عرائس واسكتش عن البيئة.

فيما يقوم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بعمل قياس عائد للبرامج التنموية التى استفادت منها المنطقة.