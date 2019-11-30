شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى لبنان يغادر بيروت قريبا عقب تعيينه رئيس دائرة الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة المركزية اللبنانية، أن السفير المصرى فى لبنان نزيه النجاري، يغادر بيروت قريبا عقب تعيينه رئيسا لدائرة الشرق الأوسط فى الخارجية المصرية، على أن يخلفه السفير ياسر العلوي.

وفى منتصف نوفمبر الجارى، التقى النجارى بالرئيس اللبنانى عون لوداعة بمناسبة انتهاء مهمته الديبلوماسية في لبنان.

وأشار عون لـ"الجهود التي بذلها السفير النجاري لتعزيز العلاقات اللبنانية - المصرية وتطويرها في المجالات كافة"، متمنيا له التوفيق في مسؤولياته الجديدة في وزارة الخارجية المصرية.

وشكر السفير النجاري الرئيس عون على التعاون الذي لقيه خلال مهمته الديبلوماسية في بيروت، مؤكدا أنه سوف يواصل من موقعه الجديد "العمل لتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين".

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كان السفير نزيه النجاري فى مناسبة آخرى، قد أكد اعتزازه بالفترة التى قضاها في لبنان مؤكداً حرصه على توطيد الدور المصري الداعم للبنان، واستقراره وتوازن العلاقة بين مكوناته وقواه السياسية.

كما أكد على أهمية استمرار تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي تخدم مصالح الشعبين في ظل ظروف صعبة تمر بها المنطقة العربية.