شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصيدلة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ينتجون "مستحضرات تجميل آمنة" فى معرض بالجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار دعم وتشجيع طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على التفاعل بشكل مباشر مع سوق العمل، وهو التوجه العام الذى يتم تنفيذه تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، شهدت الجامعة مؤخراً تنظيم معرض يضم مستحضرات التجميل من إنتاج طلاب كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى، قام بافتتاحه الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة والدكتور محمد محسن عميد كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى بالجامعة.

تضمن المعرض منتجات طلاب المستوى الثالث بالكلية، وهى المنتجات التى قاموا بتصنيعها من خلال دراستهم العلمية الخاصة بمقرر الصيدلانيات والتى من بينها تحضير منتجات تجميل مختلفة للعناية بالبشرة والشعر والجسم من مكونات طبيعية 100٪، وبالتالى فهى مستحضرات تجميل آمنة تماماً.

وأقيم المعرض تحت إشراف وتنظيم قسم الصيدلانيات برئاسة الدكتورة حنان رفاعى بكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى، وذلك ضمن برنامج تدريبى أعدته الكلية يستهدف فى المقام الأول استحداث وسائل حديثة للتعليم بحيث تتضمن أفكاراً جديدة وابتكار طرق تعليمية وتدريبية غير الطرق التقليدية المتعارف عليها، وبالتالى يتمكن الطلاب من تعلم صناعة المستحضرات التجميلية والقواعد الأساسية والمفاهيم اللازمة لفهم الطريقة الصحيحة والعلمية لصناعة المستحضرات التجميلية المختلفة، والتى تقدم فى النهاية منتجا مطابقا لمواصفات الجودة المتعارف عليها فى هذا المجال.

ولقى المعرض إقبالاً كبيرا من أعضاء هيئة تدريس والطلاب والعاملين الذين زاروا المعرض، وأعربوا عن إعجابهم الشديد بالمنتجات وتنوعها، وعبروا أيضاً عن سعادتهم بحماس الطلاب ومعرفتهم الجيدة بمكونات منتجاتهم المختلفة والمتنوعة.













Advertisements































