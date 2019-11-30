شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير القوى العاملة يطلق 4 وحدات متنقلة جديدة لتدريب الشباب بالقرى ضمن مبادرة "حياة كريمة " والان مع تفاصيل الخبر
وقال الوزير إن كل وحدة ستقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية ستتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر ، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظة ، مؤكدًا أنه ستتم متابعة هذه الآلية الجديدة لمدة عام لتقييمها ومن ثم زيادة عدد الوحدات إلى لتصل إلي 13 وحدة ، تمهيدا لتعميمها علي 27 محافظة لتغطية جميع محافظات مصر.
وأعرب خريجي الدفعة الأولي عن بالغ سعادتهم بتطوير هذه الوحدات بهذا الشكل الذى يليق بتطوير ملف التدريب المهنى وتجديده خاصًة فى ظل اهتمام القيادة السياسية البالغ بالشباب ، وتوفير "حياة كريمة" لجميع المصريين ، فضلا عن ثقتهم البالغة بأن وزارة القوى العاملة فتحت فرص عمل جديدة للشباب باقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال وزير القوى العاملة: إن هناك وحدة خاصة بديوان عام الوزارة لمتابعة وحدات التدريب بصورة يومية للوقوف على أداء العمل .
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