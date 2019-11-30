شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير القوى العاملة يطلق 4 وحدات متنقلة جديدة لتدريب الشباب بالقرى ضمن مبادرة "حياة كريمة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان ،منذ قليل ، المرحلة الثانية من إعادة تجديد وتشغيل 4 وحدات تدريبية متنقلة جديدة بمحافظات الأقصر ، والمنيا، وأسيوط ، وكفر الشيخ ليصل ما تم اطلاقه 8 وحدات تجوب قري ونجوع 8 محافظات ، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى المهن المختلفة.

وقال الوزير إن كل وحدة ستقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية ستتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر ، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظة ، مؤكدًا أنه ستتم متابعة هذه الآلية الجديدة لمدة عام لتقييمها ومن ثم زيادة عدد الوحدات إلى لتصل إلي 13 وحدة ، تمهيدا لتعميمها علي 27 محافظة لتغطية جميع محافظات مصر.

وأعرب خريجي الدفعة الأولي عن بالغ سعادتهم بتطوير هذه الوحدات بهذا الشكل الذى يليق بتطوير ملف التدريب المهنى وتجديده خاصًة فى ظل اهتمام القيادة السياسية البالغ بالشباب ، وتوفير "حياة كريمة" لجميع المصريين ، فضلا عن ثقتهم البالغة بأن وزارة القوى العاملة فتحت فرص عمل جديدة للشباب باقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

Advertisements

وقال وزير القوى العاملة: إن هناك وحدة خاصة بديوان عام الوزارة لمتابعة وحدات التدريب بصورة يومية للوقوف على أداء العمل .