شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد مقابل الانتفاع بأملاك وزارة الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية القرار الوزراى رقم 357 لسنة 2019 والخاص بفئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف. وتضمن القرار التصريح للوحدات السياحية بالرسو صفا واحدا فقط موازيا للمجري علي أن لا يتجاوز رسو الوحدات طول المرسي المخصص ويسمح بالتراكي حتي اربعة صغوف بنطاق الأقصر واسوان وفي حال تجاوز عدد الصفوف المصرح بها يتم المحاسلة بفئات الرسو المخالف . Advertisements وصدر القرار الوزاري رقم (280) بتاريخ 1/8/2018 بشأن تحديد فئات مقابل الانتفاع بالاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف. بلغت قيمة مقابل الانتفاع لأغراض الزراعة بالقرار المشار اليه (1) جنيه للمتر المربع سنوياً بما يوازى (4200 جنيه) للفدان سنوياً. أما في حالة الاشغال الغير مرخص تكون القيمة (4 أمثال القيمة المشار اليها) حيث يتم مضاعفة قيمة مقابل الانتفاع للاشغالات الغير مرخصة الغرض منها حث المنتفعين على التقدم للادارات المختصة للترخيص وردع التعديات بما يحافظ على المجرى المائى ويضمن إتمام اعمال الصيانة على الوجه الاكمل ولمنع الإشعال العشوائى والذى يتسبب أحيانا في خسائر للمنتفعين أنفسهم طبقاً للاشتراطات الموضوعة في هذا الشأن.

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