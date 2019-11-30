شكرا لقرائتكم خبر عن المرشحون فى انتخابات نادى القضاة يكثفون جولاتهم على الأندية والمحاكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثف المرشحون فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة جولاتهم الانتخابية، للتواصل مع القضاة، سواء على مستوى المحاكم أو على مستوى الزيارات التى يقومون بها على أندية القضاة بالمحافظات، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات فى 20 ديسمبر.

قائمة "تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات"، والتى يترأسها المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادى المنتهية ولايته، واصلت جولاتها بمحافظات الصعيد، والتقت، قضاة سوهاج وقنا، ثم عقدت لقاءات مع قضاة المنيا وبنها.

وقائمة "الوسط" برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة الاستئناف واستاذ القانون الدستورى والإدارى، عقدت بالأمس مؤتمراً بنادى قضاة الإسكندرية، وعرضت برنامجها الانتخابى على القضاة.

أما قائمة "خادمى القضاة" التى يرأسها المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة الاستئناف والمرشح لرئاسة النادى، التقت أيضا، قضاة المنيا، لعرض برنامجها الانتخابى.

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وتواصل أيضا قائمة "وحدة القضاة" برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادى، جولاتها الانتخابية لعرض برنامجها على مستوى أندية القضاة.

فيما يقوم أيضا المستشار شادى شلبى رئيس محكمة الاستئناف والمرشح على رئاسة نادى القضاة بعقد لقاءات مع القضاة للتعريف ببرنامجه الانتخابى، حيث يخوض شلبى الانتخابات منفردا دون قائمة.

ويبلغ إجمالي عدد المرشحين 74 مرشحا، موزعين كالتالى، و5 مرشحين على مقعد الرئيس، و4 على مقعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة، و23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 على مقاعد المستشارين.

وتجرى انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019، وستتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.