شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإصلاح الزراعى تطرح أراضى للبيع بالمزايدة العلنية فى 4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إنه بناء على تكليفات الدكتور عز الدين أبو ستيت – وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة التصرف القانونى للأراضى ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالتنسيق مع هيئات الخدمات الحكومية والتى تم الإعلان عنها بمحافظات الإسكندرية وسوهاج والشرقية والفيوم للبيع بجلسة 10/12/2019 الأمر الذى يعود معه من زيادة إيرادات الدولة.

وأكد الفولى، أن الحملات الميدانية لمديريات سوهاج والدقهلية والشرقية نجحت فى استرداد مساحات ولاية الهيئة من خلال إزالة التعديات منها أراضى زراعية وأخرى مبانى وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصرف فيها.

وأضاف حسن الفولى، إنه التقى بعدد 120 مديرا من مديرى جمعيات الإصلاح الزراعى للوقوف على ما تم من أعمال وإنجازات كل منهم وكذا الاستماع لكافة المشاكل التى تواجههم وحلها فورًا، مشير إلى أنه تم التوجيه بحصر مساحات السكن الإدارى ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وحصر جميع المديونيات على مستوى كافة الجمعيات وما تم من إجراءات قانونية لتحصيل تلك المديونيات، هذا بجانب حصر كافة المديونيات لغير المتعاملين وفحصها فنيًا وماليًا وقانونيًا.

ولفت رئيس الإصلاح الزراعى، إلى أن الموقف المالى للهيئة بلغت إيراداتها خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2020 مبلغ وقدره 139524144 جنيه ( مائه تسعه وثلاثون مليون وخمسمائة أربعة وعشرون ألف ومائه أربعة وأربعون جنيهًا ) لصالح الدولة، كما أن هناك توجيهات لكافة الجمعيات بحسن معاملة السادة المنتفعين وتقديم كافة الخدمات وتوفير مستلزمات الإنتاج دون ربطها بأى مستحقات على المنتفعين.