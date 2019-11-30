التضامن: بدء صرف معاشات ديسمبر غدا من منافذ التأمينات وماكينات الصرف الآلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت غادة والى وزيرة التضامن، رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر لما يزيد عن 8.260 مليون قائم بالصرف، بقيمة 15.230 مليار جنيه، اعتبارا غدا الاحد الأول من ديسمبر. وأضافت والى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها ومن ماكينات الصراف الالى متاح لهم الصرف بداية من غدا الاحد الأول من ديسمبر وذلك لما يزيد عن 3.317 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.715 مليار جنيه وأن المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى بقيمة 6.107 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.304 مليون قائم بالصرف، من المقرر صرفها بداية من يوم 5 ديسمبر، بينما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من 10 ديسمبر لما يزيد عن 1.683 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.407 مليار جنيه.

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