شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق بالوجه البحرى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعى لها فى مثل هذا الوقت من العام، مناشدا المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة ليلا والصباح الباكر لبرودة الأجواء.

وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الطقس دافئ على أغلب كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، لافتا إلى أن بداية من غدا الأحد وبعد غدا الإثنين يكون هناك فرص لسقوط الأمطار من خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى.

وحذر مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من فرص تكون الشبورة الكثيفة فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق، مناشدا السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة، وتجنب السرعات الزائدة واتباع تعلميات المرور.

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