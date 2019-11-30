شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق بالوجه البحرى غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعى لها فى مثل هذا الوقت من العام، مناشدا المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة ليلا والصباح الباكر لبرودة الأجواء.
وحذر مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من فرص تكون الشبورة الكثيفة فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق، مناشدا السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة، وتجنب السرعات الزائدة واتباع تعلميات المرور.
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