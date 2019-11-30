شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. وزير التموين يقرر مد فترة تلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات حتى 15 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتهاد فترة تلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات حتى 15 ديسمبر

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

وزير التموين يقرر مد فترة تلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات حتى 15 ديسمبر

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالمستبعدين من البطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر 2019، والتي كان من المقرر ان تنتهي اليوم، ويأتي ذلك حرصاً من وزارة التموين على إعطاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مهلة لتقديم تظلماتهم بكافة مكاتب التموين

البريد: إطلاق مكاتب تعمل بـدون تدخل بشرى.. وبيع تذاكر القطـــارات قريبا

تحت شعار التجربة الرقمية يشارك البريد المصرى هذا العام فى معرض ومؤتمر القاهرة الدولى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات Cairo ICT بحزمة من الخدمات الجديدة والحلول التقنية الحديثة التى تهدف إلى دعم خطط الدولة فى التسهيل على المواطنين حيث أن البريد المصرى أصبح ذراع الحكومة فى تقديم الخدمات للمواطنين وذلك بعد تنفيذ خطة التطوير المتكاملة والتى شملت تطوير نظم تقديم الخدمات وفقًا لأحدث المعايير الدولية بهدف تقديم جميع الخدمات التى يحتاجها المواطن عبر مكاتب البريد بكل سهولة ويسر.

التعليم تعلن الأوراق المطلوبة لإلحاق الطلبة المصريين العائدين من الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر موقعها الرسمى المستندات المطلوبة من الطلبة المصريين العائدين من الخارج، الدارسين للمناهج المصرية.

شاهد فى دقيقة.. زراعة الكبد بالمجان.. اعرف خدمات المعهد القومى للكبد

يعتبر المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد، أحد أهم المعاهد الطبية المتخصصة فى مصر والتى تقدم معظم خدماتها بالمجان للمرضى، خاصة أمراض الكبد وباقى التخصصات المتعلقة بالكلى والجهاز الهضمى، كما أن الدولة فى طريقها لبناء معهد جديد للكبد من المقرر افتتاحه العام المقبل بتكلفة 780 مليون جنيه بطاقة 220 سريرا.

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روميو وجولييت.. شاب يطلق النار على خطيبته لرفضها الرجوع له وينتحر بالنزهة

شهدت منطقة النزهة ، واقعة مأساوية، بأن أطلق شاب النار على خطيبته السابقة، من طبنجة كانت بحوزته، لرفضها الرجوع له، أثناء تواجدهما فى الشارع، ثم أطلق النار على نفسه محاولا الانتحار، وتم نقلهما للمستشفى، وتبين أنهما لازالا على قيد الحياة ولكن فى حالة خطرة، وأخطرت نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، التى باشرت التحقيق.

شاهد.. أول سيارة اشتراها أحمد زكى لابنه هيثم بعد استلامها من وريثه الوحيد

ينشر ”الخليج 365” فيديو لأول سيارة مملوكة للراحل هيثم أحمد زكي، والتى تعد أول سيارة اشتراها له والده الفنان الراحل أحمد زكى، والموجودة داخل جراج منزل والده، وذلك بعد أن تسلمها وريثه الوحيد رامي عز الدين، شقيقه من الأم، وذلك بشكل قانونى، بعد إقامته دعوى إعلان وراثة، للحصول على الميراث الشرعى له، وتصديق نيابة شئون الأسرة بنيابة الدقى جنوب الجيزة الكلية له .

صور.. الداخلية تحبط محاولة تهريب 9 ملايين كبسولة جيلاتينية غير خالصة الجمارك

أحبطت أجهزة الأمن محاولة تهريب قرابة 9 ملايين كبسولة جيلاتينية غير خالصة الرسوم الجمركية بالمنطقة الحرة قبل طرحها بالأسواق، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجريمة، لاسيما مكافحة أعمال تهريب البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية عبر المنافذ الجمركية.

"الإسكان": رصف ورفع كفاءة الطرق بمدينتى 6 أكتوبر وسوهاج الجديدة

قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه جارٍ استكمال أعمال الرفع المساحي، وتنفيذ أعمال مرمات بالأسفلت بالحي المتميز، وذلك ضمن مشروع رفع كفاءة الحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر.