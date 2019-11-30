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إصابة شخصين فى انهيار منزل بقرية شيبة بالشرقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شخصان بكدمات وسحجات، اليوم، فى انهيار منزل مبنى من الطوب اللبن بقرية شيبة مركز الزقازيق بالشرقية، وتم نقلهما إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وجارى إخطار النيابة العامة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل بقرية شيبة، وتبين أن المنزل مبنى بطوب لبن وأسفر الانهيار عن إصابة شخصين وتم نقلهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار نيابة مركز الزقازيق.

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