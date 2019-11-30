جنايات الجيزة تقضى بالإعدام شنقا لمتهم بقضية "خلية إمبابة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بمعاقبة المتهم محمد جاد، بـ الإعدام شنقاً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية إمبابة ". صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني بسكرتارية أحمد صبحي عباس. Advertisements وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين، أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهامهم بحيازة الأسلحة النارية.

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