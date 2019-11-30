شكرا لقرائتكم خبر عن البريد: إطلاق مكاتب تعمل بـدون تدخل بشرى.. وبيع تذاكر القطـــارات قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار التجربة الرقمية يشارك البريد المصرى هذا العام فى معرض ومؤتمر القاهرة الدولى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات Cairo ICT بحزمة من الخدمات الجديدة والحلول التقنية الحديثة التى تهدف إلى دعم خطط الدولة فى التسهيل على المواطنين حيث أن البريد المصرى أصبح ذراع الحكومة فى تقديم الخدمات للمواطنين وذلك بعد تنفيذ خطة التطوير المتكاملة والتى شملت تطوير نظم تقديم الخدمات وفقًا لأحدث المعايير الدولية بهدف تقديم جميع الخدمات التى يحتاجها المواطن عبر مكاتب البريد بكل سهولة ويسر.

وقال عصام الصغير، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن البريد المصرى يشارك هذا العام فى معرض ومؤتمر القاهرة الدولى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالعديد من الأجهزة التكنولوجية والحلول التقنية الحديثة التى تساهم فى تطبيق الهوية الرقمية بما يتيح للعملاء تأدية جميع الخدمات بكل سهولة حيث يقدم البريد المصرى هذا العام مكتب البريد الذكى "" Smart Post Office والذى يعد الجيل الجديد من المكاتب البريدية.

وتابع بالقول:" انه يعتمد بالكامل على احدث التقنيات التفاعلية من خلال " ATM- ITM- POS Biometric " والتى تمكن العملاء من الاستفادة من الخدمات المالية دون الحاجة إلى تدخل العنصر البشرى بما يضمن اتاحة الخدمة للعملاء على مدار 24 ساعة كما يمكن مكتب البريد الذكى المواطنين من الحصول على بطاقاتهم الإلكترونية بطريقة فورية وتتميز هذه التقنية الحديثة بتسجل بصمة العين واليد لعملاء البريد وربطها بأرقام حساباتهم، بما يمكن العميل لاحقا من استخدام ماكينات "ATM- ITM" ببصمة اليد اثناء المعاملات دون الحاجة لإدخال الرقم السرى بما يضمن اعلى سبل الامان كما توفر المكاتب الجديدة العديد من الخدمات الحكومية مثل اصدار البطاقات وشهادات براءة الذمة والأحوال المدنية والإسكان والتعليم.

وقال إن الجيل الجديد من مكاتب البريد يتمتع بماكينات تقديم الخدمات وماكينات صراف إلى تفاعلية تمكن العملاء من الاستفادة من جميع الخدمات البريدية وفتح حسابات جديدة وإصدار بطاقات الخصم المربوطة على حساب العميل وصرف الشيكات كما انه يقدم العديد من المعاملات المالية التى يقدمها البريد المصرى دون أدنى تدخل من العنصر البشرى، كما أن الماكينة ملحق بها نظام "Biometric" وهو نظام تأمين يعتمد على النظم الحيوية عن طريق بصمة اليد والعين بهدف تأمين الحسابات والمعاملات، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى ومن المقرر أن يتم نشر هذه النماذج فى التجمعات السكانية المميزة والمولات التجارية الكبيرة.

وأشار عصام الصغير إلى انه بعد النجاح الكبير الذى حققته بطاقات البريد مسبقة الدفع "EASY PAY" والتى أطلقها البريد المصرى العام الماضى يطلق البريد المصرى هذا العام بطاقات الجيل الثانى ذات الشريحة وبطاقات الجيل الثالث اللاتلامسية والتى تتيح لحاملى البطاقة إجراء عمليات الشراء عن طريق تلامس البطاقة مع ماكينة نقاط البيع (pos دون الحاجة لإدخال الرقم السرى عند تنفيذ كل عملية، كما يمكن ربط البطاقة بالهاتف المحمول عن طريق تطبيق الهاتف المحمول "EASY PAY APP" لتسهيل المعاملات المالية على العملاء من ارسال واستقبال الحوالات وسداد الفواتير.

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وقال أن الهيئة تحفظ معلومات السداد التى تمت من قبل تجنبًا لإعادة ادخال البيانات مرة اخرى عند إجراء نفس العملية كما يقدم البريد المصرى خدمة "Visa Direct" وهى خدمة مقدمة لحاملى بطاقات فيزا ذات الخصم المباشر أو مسبقة الدفع حيث انها تمكن العملاء من تلقى التحويلات المالية من الخارج وبمجرد اتمام عملية التحويل يتم اضافة قيمة التحويل إلى بطاقة فيزا البريد المصرى بشكل لحظى على مدار اليوم دون الحاجة للتوجه للفروع للحصول على التحويل بما يضمن توفير الوقت والجهد على العملاء.

واوضح عصام الصغير أن البريد المصرى يقدم أيضًا هذا العام الجيل الجديد من أسطول سيارات البريد المتنقلة والتى تتميز بأنها تؤدى جميع الخدمات للمواطنين سواء كانت بريدية أو مالية أو حكومية أو مجتمعية مثل خدمات الأحوال المدنية وسداد فواتير الكهرباء وشحنها وصرف الحوالات المالية والمعاشات كما يقدم البريد المصرى هذا العام نموذج الأكشاك البريدية الجديد "Bosta Express" وهو نموذج مصغر لمكتب البريد ويؤدى كافة الخدمات التى يقدمها مكتب البريد بمفهومه المعروف، ومن المقرر أن تكون هذه الأكشاك متاحة بمحطات الوقود والأندية والجامعات والمدارس، موضحًا أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية فى انتشار منافذ البريد المصرى بهدف الوصول للعملاء فى كل مكان.

وأضاف عصام الصغير، أن البريد المصرى يقدم خلال فعاليات المعرض تجربة حية لمشروع العنونة البريدية الذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه العام الماضى وذلك بعد الانتهاء من المشروع بالكامل، حيث انه تم تخصيص رقم بريدى متفرد مكون من 7 أرقام لكل مجموعة من المبانى على مستوى الجمهورية بما يضمن رفع كفاءة عمليات التوزيع للبريد المصرى، بالإضافة إلى الجهات المختلفة العاملة فى مجالات التوصيل والتوزيع والشحن الأمر الذى سيؤدى إلى نمو التجارة الإلكترونية فضلاّ عن اهميته الكبيرة فى تحسين الاستجابة لخدمات الطوارئ بكافة أنواعها ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة تعاون البريد المصرى مع الجهات المختلفة لتفعيل الرقم البريدى الجديد ليكون انطلاقة واعدة للتطبيق الفعلى لهذا المشروع الحيوى الذى يهدف إلى تسهيل الوصول إلى العناوين باستخدام الترميز البريدى نظرًا لدقة تحديده للمواقع بدلًا من استخدام الطرق التقليدية الحالية.

وبهدف إتاحة فرص تسوق إلكترونى متميزة للعملاء يطلق البريد المصرى هذا العام موقع التجارة الإلكترونية "ماى ايجبت ستور " " MY EGYPT STORE والذى يعد اول موقع تجارى مصرى يمكن العملاء من التسوق من الولايات المتحدة الأمريكية بكل سهولة وبمستوى عالى من الجودة وبأقل مدة تسليم وبأسعار تنافسية كما يقدم البريد المصرى هذا العام خدمة "EASY BOX" والتى تعد إضافة قوية لمنصة التجارة الإلكترونية "بريد مول" حيث أنها تمكن أصحاب المشروعات والحرف من فتح حسابات لدى البريد المصرى وتسويق منتجاتهم وسلعهم للجمهور عبر منصة التجارة الإلكترونية "بريد مول" على أن يقوم البريد المصرى بتوصيل تلك المنتجات إلى العملاء وتحصيل قيمتها وإضافتها فى حساب صاحب المشروع مباشرةً.

ومن المقرر خلال فعاليات المعرض اطلاق خدمة بيع تذاكر القطارات عبر المكاتب البريدية المختلفة بهدف تسهيل حصول المواطنين على تذاكر القطارات وتخفيف الضغط على شبابيك تذاكر القطارات بما يضمن تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة بكل سهولة ويسر، كما يطلق البريد المصرى خدمة "تمويلي" وهى خدمة جديدة تتيح لراغبى الحصول على القروض الصغيرة ومتناهية الصغر من الجهات المانحة التقدم للبريد المصرى لصرف القروض وسداد الأقساط من خلال مراكز الخدمات البريدية المنشرة بجميع انحاء الجمهورية بهدف تسهيل حصول المواطنين على القروض وسداد اقساطها، كما تمكن خدمة "تمويلي" العملاء من التعرف على موقف الطلب المقدم للحصول على القرض من خلال رسالة نصية قصيرة تصله على الهاتف المحمول موضح بها الموقف الحالى للطلب.