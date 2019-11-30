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التعليم تعلن الأوراق المطلوبة لإلحاق الطلبة المصريين العائدين من الخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر موقعها الرسمى المستندات المطلوبة من الطلبة المصريين العائدين من الخارج، الدارسين للمناهج المصرية.

 

وحددت الوزارة بعض المستندات على رأسها أصل وصورة من جواز السفر لولى الأم، وأصل وصورة من جواز السفر للطالب، متضمنة تأشيرة دخوله مطار القاهرة، وأصل وصورة آخر شهادة حاصل عليها الطالب لنفس العام الدراسي الحالي معتمدة ومختومة من المكتب الثقافى المصري بالخارج.

 

وأوضحت الوزارة أنه يشترط على الطلاب المصريين العائدين من الخارج غير الدارسين للمنهج المصري والكتاب المدرسي المصري، التوجه بالأوراق الخاصة بهم إلى الإدارة التعليمية القريبة لمحل سكنهم لإجراء امتحان تحديد مستوى لهم.

 

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وشددت الوزارة على أن المديريات والإدارات التعليمية تتولى إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس التابعة لها.

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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