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شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن الأوراق المطلوبة لإلحاق الطلبة المصريين العائدين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر
وحددت الوزارة بعض المستندات على رأسها أصل وصورة من جواز السفر لولى الأم، وأصل وصورة من جواز السفر للطالب، متضمنة تأشيرة دخوله مطار القاهرة، وأصل وصورة آخر شهادة حاصل عليها الطالب لنفس العام الدراسي الحالي معتمدة ومختومة من المكتب الثقافى المصري بالخارج.
وأوضحت الوزارة أنه يشترط على الطلاب المصريين العائدين من الخارج غير الدارسين للمنهج المصري والكتاب المدرسي المصري، التوجه بالأوراق الخاصة بهم إلى الإدارة التعليمية القريبة لمحل سكنهم لإجراء امتحان تحديد مستوى لهم.
وشددت الوزارة على أن المديريات والإدارات التعليمية تتولى إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس التابعة لها.
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