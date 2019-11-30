شاهد فى دقيقة.. زراعة الكبد بالمجان.. اعرف خدمات المعهد القومى للكبد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد، أحد أهم المعاهد الطبية المتخصصة فى مصر والتى تقدم معظم خدماتها بالمجان للمرضى، خاصة أمراض الكبد وباقى التخصصات المتعلقة بالكلى والجهاز الهضمى، كما أن الدولة فى طريقها لبناء معهد جديد للكبد من المقرر افتتاحه العام المقبل بتكلفة 780 مليون جنيه بطاقة 220 سريرا. "الخليج 365 " يوضح فى الفيديو التالى الخدمات التى يقدمها المعهد سنويًا خاصة للأطفال . "الخليج 365يوضح فى الفيديو التالى الخدمات التى يقدمها المعهد سنويًا خاصة للأطفال 1ـ مصر بها حوالى 18 مركز ا لزراعة الكبد حكومى وخاص. 2ـ 300 حالة فى مصر تجرى عمليات زرع كبد سنويًا. 3ـ المعهد القومى للكبد يجرى عمليات زرع كبد لحوالى 150 حالة سنويًا 4ـ يتردد على المعهد القومى للكبد 130 ألف مريض سنويًا . Advertisements 5ـ الدكتور محمد إسماعيل عميد المعهد: 12% من الحالات التى تلجأ لزرع الكبد أطفال. 6ـ المعهد يقدم خدمة زراعة الكبد للأطفال مجانًا بنسبة 100%. 7ـ عملية زراعة الكبد للطفل الواحد تتكلف حوالى 225 ألف جنيه وللكبار تتخطى 275 ألف جنيه. 8ـ المعهد يجرى مناظير جراحية وعلاجية لما يقرب من 30 مريضا يوميًا. 9ـ هيئة المستشفيات التعليمية تقوم بإنشاء معهد جديد للكبد ليكون أكبر صرح بالشرق الأوسط وأفريقيا 10ـ تكلفة إنشاء وتجهيز المعهد الجديد تصل لـ 780 مليون جنيه بطاقة 220 سريرا. 11ـ المعهد الجديد سيكون جاهزا لاستقبال المرضى خلال العام المقبل 2020.

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