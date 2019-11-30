عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة.. مصرع زعيم تشكيل عصابي في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي مسجل خطر تزعم تشكيل عصابي مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وضبط باقي أفراد العصابة الذين اشتركوا في قتل مواطن في بورسعيد.

تعود تفاصيل الواقعة بتمكن فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة قيادات ومفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي ببورسعيد والدقهلية من تحديد وضبط أفراد التشكيل العصابي الذي استهدف عامل 32 سنة، "أثناء تواجده بإحدى المقاهي بمنطقة بمنطقة شادر عزام ببورسعيد وإصابته بطلق خرطوش بالصدر والكتف الأيمن مما أدى إلى وفاته باستخدام أسلحة نارية كانت بحوزتهم وهروبهم بسيارة ربع نقل.

وضم التشكيل "ح.ع"، وشهرته الأسود، 38 سنة، عاطل، سابق اتهامه في قضيتين ومطلوب في عدة قضايا، "ا.م"، وشهرته الشناوي، 22 سنة عاطل والسابق اتهامه في 4 قضايا ، " أ ع ع " وشهرته مغاورى، " م.ا" وشهرته الدقناوى 27 سنة عاطل ،" ا م ع " وشهرته كباكا،"م.ح"، وشهرته "بؤلة" 26 سنة، عاطل،"م.ع"، وشهرته حماده عطية والسابق اتهامهم جميعا في قضايا ومطلوب ضبطهم في عده قضايا.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي عن ضبط المتهمين من الأول إلى الخامس من أفراد التشكيل وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة (بندقية آلية بندقية خرطوش، 2 فرد خرطوش، 20 طلقة مختلفة الأعيرة) اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع السادس والسابع.

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وأرشدوا عن السيارة المستخدمة "مُبلغ بسرقتها بدائرة مركز دمياط" لدى ميكانيكي "مقيم بدائرة مركز المطرية ضُبط" وقيام الأخير بإخفائها لدى عاطل "له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز منية النصر بالدقهلية" وتبين قيامه بتقطيعها، اعترف أنه على علم بكونها السيارة المستخدمة في الواقعة .

وتم مطاردة زعيم التشكيل "المتهم السادس" حتى منطقة كفر علام دائرة مركز منية النصر بالدقهلية.

وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارتي البحث الجنائي بأمني بورسعيد والدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن وعقب وصول القوات ولدى قيامهم بمداهمة مكان تواجده بادر العنصر الإجرامي بإطلاق أعيرة نارية تجاههم على الفور أحكمت القوات التعامل معه بالمثل إلى أن تم إسكات مصدر النيران.

ونتج عن ذلك التعامل مقتل زعيم التشكيل وضبط (بندقية آلية و2 خزينه لذات السلاح و5 طلقات من ذات العيار - 5 جم لمخدر الحشيش , 20 جم من نبات البانجو المخد، 3 هواتف محمولة).

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.