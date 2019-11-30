محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، حريقًا اندلع في شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من شقة بعقار في المنطقة (أ). دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ4 سيارات إطفاء، وأمكن محاصرة ألسنة النيران والسيطرة على الحريق دون امتداده إلى الشقق المجاورة. التحريات الأولية أفادت بأن الشقة غير مأهولة بالسكان، وجاري حصر الخسائر والوقوف على الأسباب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق في شقة شاغرة بحدائق الأهرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.