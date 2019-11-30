الداخلية تلاحق تجار المخدرات والأسلحة النارية في 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: علاء عمران
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.
وأسفرت (خلال 24 ساعة) عن ضبط (7 قطع سلاح ناري، 8 قضايا إتجار بالمخدرات، 6قطع سلاح أبيض، 67 قضية تموينية، 1221 مخالفة مرورية ، تنفيذ 4091 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية.
كما تم ضبط (9 قطع سلاح ناري، 3 قضايا إتجار بالمخدرات، 107قضية تموينية، 1263 مخالفة مرورية ، تنفيذ 1156 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن الفيوم.
كما ضبطت (20 قطعة سلاح ناري، 11 قضية إتجار بالمخدرات، 61 قضية تموينية، 3891 مخالفة مرورية، تنفيذ 1780 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن المنيا.
ضبط (5 قطع سلاح ناري، 2 قضية اتجار بالمخدرات، 3 قطع سلاح أبيض، 32 قضية تموينية، 845 مخالفة مرورية، تنفيذ 1310 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن بنى سويف.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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