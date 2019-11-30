محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقى ضباط مباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على عاطل سرق متجر بمنطقة المقطم. أثناء مرور المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، والرواد محمد فتحي ومحمد صفوت، ومحمد خيري، وإيهاب أنور، ومصطفى أرز، ضباط مباحث القسم، بشارع 9 ـدائرة القسم تمكنوا من ضبط المدعو "ا.ح" عاطل، والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 11196 لسنة 2018م المقطم، شروع في سرقة، وبحوزته جوال بلاستيك بداخله المضبوطات التالية شاشة كمبيوتر ماركة ديل، جهاز شمع لإزالة شعر، 8 كرتونة بداخلهم عدد 96 عبوة أدوات تجميل، 45 زجاجة مزيل أظافر اسيتون، أجنة حديدية.

وبمواجهته أمام العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعقيد وائل الشموتي، مفتش المباحث، بما أسفر عنه الضبط اعترف بسرقة المضبوطات من داخل متجر كائن بمنطقة مساكن أطلس دائرة القسم ملك "ا.ر" ومقيم مساكن الشركة العربية دائرة القسم بأسلوب كسر الباب باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة وأقر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، والعميد عمرو عويضة، مأمور قسم المقطم، والعقيد فايز العشماوي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل هروبه بالمسروقات.. القبض على عاطل لسرقة متجر بالمقطم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.