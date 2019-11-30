محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن رجال مباحث القاهرة تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر داخل سوبر ماركت بالمعادي. تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة من ضبط مسئول عن سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة المعادي لإدارته المحل بدون ترخيص وقيامه بعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المحل على 123 عبوة سلع غذائية “مختلفة الانواع “، وجميعها منتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. تحرر عن ذلك اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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