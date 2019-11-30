"إحنا مباحث".. سقوط عصابة الكمين الوهمي في قبضة الأمن بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على 7 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة.

كان قسم شرطة ثانٍ العامرية بمديرية أمن الإسكندرية تلقى بلاغا من سائقان، أحدهما مُقيم بدائرة القسم، والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة)، بأنهما حال قيادة أحدهما لسيارة فان بطريق قرية نجع حبون بدائرة القسم فوجئ بقيام 7 أشخاص مجهولين "بصحبتهم سيارة ميكروباص"باستيقافه وطلب الاطلاع على التراخيص بادعاء أنهم رجال شرطة وطلبوا منه التوقف بسيارته على جانب الطريق لحين الكشف عنه.

كما قرر الثاني بقيام ذات الأشخاص باستيقافه حال قيادته سيارة ربع نقل "خاصة بالشركة عمله بذات الطريق وطلبوا الاطلاع على التراخيص وأجبروه على النزول من سيارته وإدخاله للسيارة الفان قيادة المُبلغ الأول، وعقب ذلك قام أحدهم بقيادة السيارة الربع نقل الخاصة بالثاني واستقل باقي المتهمين السيارة الميكروباص وطلبوا من المُبلغان تتبعهم وتوجهوا لطريق (الإسكندرية / القاهرة) الصحراوي ولدى وصولهم إلى منطقة الكيلو 22 باتجاه الإسكندرية بدائرة قسم شرطة أول العامرية توقفوا وطلبوا منهما الانتظار لحين عودتهم وانصرفوا إلا أنهم لم يعودوا مرة أُخرى، وأضاف المُبلغ الأول باستيلائهم على هاتفه المحمول، كما أضاف الثاني باستيلائهم منه على السيارة قيادته وبداخلها (مبلغ 11 ألف جنيه "خاص بالشركة عمله"- هاتفه المحمول).

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أسفرت جهود فرق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية عن تحديد مرتكبي الواقعة (7 أشخاص – "لثلاثة منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (طبنجة - 5 طلقات لذات العيار – 2 جهاز لاسلكي - مسدس صوت)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع السرقة بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة، وتم بإرشاد أحدهم ضبط (سيارة ميكروباص "تابعة لمكتب نقل عمال ملك والده"، وبتفتيشها عُثر على (3 أقماع بلاستيكية) وأقر باستخدامها في ارتكاب الواقعة، كما ضُبط بحوزته (2 أفارول ميري أسود اللون)، وأضافوا باستخدام الأسلحة والأجهزة اللاسلكية المضبوطة بحوزتهما في ارتكاب الواقعة.

كما تبين قيامهم بعمل كمين وهمي بالطريق المُشار إليه مستخدمين السيارة الميكروباص وكذا الأقماع البلاستيكية لاصطياد ضحاياهم من قائدي السيارات المارة عشوائيًا لسرقتهم، وأضافوا بتخلصهم من الهواتف المحمولة المستولى عليها بإلقائها بالطريق العام واقتسامهم المبالغ المالية فيما بينهم وبيع السيارة المستولى عليها لأحد الأشخاص (عامل - سبق اتهامه في قضية "قتل وشروع فيه وإحراز سلاح وذخيرة" - مُقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا)، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف وأرشد عن السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.