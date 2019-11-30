بعد 6 جرائم.. سقوط عصابة تخصصت في سرقة الماشية بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقى قطاع الامن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالمنوفية القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الماشية بالمنوفية.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام 6 أشخاص وجميعهم لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الماشية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة والجيزة أمكن ضبط 4 من المتهمين حال استقلالهم سيارة نقل، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - 4 طلقات لذات العيار - 3 سلاح أبيض "مطواة" - مقص حديدي) وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي بالاشتراك مع الهاربين تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الماشية، وأضافوا بارتكاب 6 وقائع بدائرة مركزي شرطة "منوف، تلا"، وأرشدوا عن المسروقات 8 رؤوس ماشية، 8 رؤوس أغنام، مبلغ مالي قدره 40 ألف جنيه).
جرى تحري المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
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