ضبط المتهمين باختطاف طفل ومساومة أسرته على فدية نصف مليون جنيه بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالجيزة في ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طالب بمنشأة القناطر ومطالبة أهليته بفدية مالية لإطلاق سراحه.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص (مالك محل مصوغات ذهبية - مُقيم المنصورية بدائرة المركز ) بقيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكي "بدون لوحات معدنية" باختطاف نجله (طالب بالمرحلة الابتدائية، 11 سنة) أثناء تواجده أمام منزلهم في انتظار أتوبيس المدرسة حيث ترجل مجهول كان يجلس بجوار سائق السيارة الملاكي واصطحب نجله لداخلها وهربا وتلقيه اتصال هاتفي في وقت لاحق "من رقم محدد" طلب خلاله مجهول مبلغ 500 ألف جنيه كفدية لإطلاق سراح نجله.

أسفرت جهود فرق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من خلال ملاحقة الجناة وتضييق الخناق عليهم إلى قيامهم بالتخلي عن المختطف بطريق الكوم الأحمر بدائرة مركز شرطة أوسيم واصطحابه بمعرفة أحد أقارب المختطف لأهليته، واستكمالا لجهود التحريات أسفرت عن تحديد مرتكبي الواقعة 3 أشخاص (سائقان - مُقيمان بذات المنطقة محل إقامة المُبلغ ، وآخر مُقيم بدائرة مركز كرداسة.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان الأول والثاني وبحوزة أحدهما (مبلغ 24 ألف جنيه -شريحة الهاتف المحمول "المستخدمة في مساومة والد المختطف") ، وكذا السيارة الملاكي المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، لعلمهما بثراء والد المختطف ومراقبة تحركات المختطف، وفى سبيل تنفيذ مخططهما قاما باستئجار السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "من أحد معارض السيارات الكائنة بقرية ناهيا بكرداسة"

وأضاف أحدهما بأنه إثر الملاحقة الأمنية وتضييق الخناق عليهم قام بالاتصال بأحد أهلية المختطف (السابق الإشارة إليه) ، وطلب منه الحصول على أي مبلغ مالي لإطلاق سراح المختطف، وتقابل معه بالطريق المُشار إليه بدائرة مركز أوسيم وتحصل منه على مبلغ 50ألف جنيه وقام بإطلاق سراح المختطف، واقتسامه مبلغ الفدية مع المتهم الهارب وأن المبلغ المضبوط بحوزته هو نصيبه من إجمالي مبلغ الفدية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.