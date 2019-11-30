ضبط مسجل حول مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجح قطاع الأمن العام ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، مسجل خطر لقيامه بإدارة منزله كورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالبحيرة قيام (عاطل، "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بمنزله. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه بمنزله، وبحوزته 5 طبنجات "مطموسة الأرقام" - كميات من الأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع، وبمواجهته اعترف بقصد الاتجار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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