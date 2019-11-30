جلسة طارئة ولقاء رئيس.. ننشر حصاد مجلس النواب خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

شهد الأسبوع الماضي نشاطًا مكثفًا للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، حيث التقى بعدد من المسؤلين على الصعيدين الدولي والمحلي.

والتقى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، جمعة مبارك الجنيني سفير الإمارات بالقاهرة، وذلك في إطار الحرص على توطيد ودعم العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

وسلم دولة الإمارات، الدكتور علي عبدالعال دعوة لحضور احتفالات يوم استقلال الإمارات العربية المتحدة.

وفى إطإر الدبلوماسية البرلمانية الدولية الداعمة للدولة المصرية وسياستها الخارجية، توجه الدكتور علي عبدالعال، على رأس وفد برلماني إلى قبرص للمشاركة في المؤتمر الـ13 لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة بمشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط.

وتأتي المشاركة تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس النواب القبرصي، حيث ناقش المؤتمر عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط في إطار تعزيز التقارب بين المنطقتين وتبادل الرؤى إزاء التحديات المشتركة.

وخلال الجلسة الثانية للمؤتمر والمخصصة لرؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط ألقى رئيس مجلس النواب، كلمة مصر حول الموضوع الرئيسي للجلسة تحت عنوان"التعاون بين المناطق: أشكال التعاون والاستفادة للدول الصغيرة،"، وأكد خلالها أن لدينا عدة نماذج ناجحة لتحقيق التعاون والشراكة بين مصر والدول الأوروبية الصغيرة ودول المنطقة منها آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

وأضاف أنه من النماذج الناجحة للتعاون مع الدول الأوروبية الصغيرة "المبادرة المصرية بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط"، والذي يوفر آلية للتعاون بين الدول المنتجة والمستوردة للغاز.

وتابع: "مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية من أبرز القضايا الملحة التي يجب التعاون فيها، بوصفها قضايا ملحة ومن أبرز التحديات".

كما دعا الدكتور عبدالعال لانتهاز فرصة انعقاد هذا المؤتمر للتنسيق والتعاون بين بلدان المنطقة والدول الأوروبية الصغيرة في جميع المجالات.

وعلى هامش المشاركة في المؤتمر في إطار الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة، التقى رئيس مجلس النواب، بإيفان براجوفيتش رئيس برلمان جمهورية الجبل الأسود، حيث دعا الدكتور عبدالعال إلى إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين برلمانى البلدين، وتأسيس مجلس مشترك للأعمال بين البلدين.

ومن جانبه أكد براجوفيتش، على أهمية الدبلوماسية البرلمانية لتوطيد العلاقات بين البلدين، كما أشاد بالعلاقات وبالاستثمارات المصرية في الجبل الأسود.

وفى إطار الدور الدستوري والرقابي لمجلس النواب، دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، المجلس للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 28 نوفمبر الجارى قبل موعد الجلسات المعلن سلفًا، وعملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، للنظر في كتاب رئيس الجمهورية، بالترشيح لشغل منصف محافظ البنك المركزي.

وفي جلسته الطارئة وافق المجلس بالأغلبية على التجديد لطارق حسين نور الدين عامر محافظًا للبنك المركزي، اعتباراً من 27 نوفمبر الجاري ولمدة 4 سنوات وذلك عقب تلاوة قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بشأن تعيين عامر وفقًا للدستور الذي يقضى بضرورة موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه على التجديد لمنصب محافظ البنك المركزي.

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وعلى هامش الجلسة، أكد الدكتور علي عبدالعال: "القيادة السياسية تبذل جهوداً واضحة، وكذلك البنك المركزي في وضع السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية المناسبة للظروف التي مرت بها الدولة".

وأضاف: "التجديد لطارق عامر جاء في ضوء النتائج الطيبة التي تحققت في سبيل الرقابة على النظام المصرفي والحرص على سلامته".

وأشار إلى أن طارق عامر مصرفي معروف ومشهود له بالخبرة، وشغل المنصب لمدة 4 سنوات بجدارة، وسيرته الذاتية ليست خافية على أحد، و نتمنى له استكمال مسيرته الناجحة.

وعقب الجلسة الطارئة، وفي اطار الدبلوماسية الدولية، استقبل رئيس مجلس النواب - بمقر المجلس، يانوشن أدير رئيس جمهورية المجر والوفد المرافق له خلال زيارته لجمهورية مصر العربية.

وأكد "عبدالعال"، خلال اللقاء أن مواجهة مصر مع الإرهاب مواجهة شاملة تتضافر فيها جهود جميع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن اقتصادنا يتحسن بفضل رؤية القيادة السياسية وقراراتها الجريئة، ونتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والمجر استنادا للامكانيات الاقتصادية التي يمتلكها البلدان.

من جانبه أعرب رئيس جمهورية المجر عن اعتزازه وفخره بوجوده في مجلس النواب المصري الذي يمثل صوت الشعب المصرى الصديق، كما أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وبنيته الأساسية والمتمثلة في تشريعات داعمة له، مشيدًا بدور مجلس النواب المصري في هذا الصدد.

كما استقبل رئيس المجلس جوزيف موم سفير دولة جنوب السودان، بحضور المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، وذلك للترتيب للزيارة البرلمانية المرتقبة لجنوب السودان، وأكد الدكتور علي عبد العال خلال اللقاء أن مصر حريصة على تقديم كل الدعم لدولة جنوب السودان الشقيقة، موضحًا أن المجتمع المصري مجتمع متسامح يتسع للجميع وتخريب الدول يبدأ بتخريب النسيج المجتمعي لها.

وتابع: "الصراعات لا تأتي بالحلول ولا تحسم شيئاً والحل دائما في الحوار".

من جانبه أكد سفير جمهورية جنوب السودان أن الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس النواب المصري لجنوب السودان ستمثل رسالة دعم صريحة وواضحة لجنوب السودان في توقيت هام.

كما استقبل الدكتور علي عبدالعال، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث قدم لها التهنئة على اختيارها لشغل منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة متمنياً لها التوفيق والسداد في مهمتها الجديدة، واعتبر الدكتور عبدالعال أن هذا المنصب سيضيف الكثير إلى رصيد الدبلوماسية المصرية في أهم منظمة دولية.

والتقى الدكتور علي عبدالعال، بإبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وشادي الكومي رئيس شعبة الغرفة التجارية بالقاهرة، حيث استمع إلى رغبة تجار مصر في تحديث قانون الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية على غرار اتحاد الصناعات.

وفى تعقيبه أكد الدكتور علي عبدالعال، أن مجلس النواب مستعد لبذل الجهود التشريعية اللازمة لتحديث التجارة ودعم التجار، لافتًا إلى أن تنشيط العلاقات التجارية مع أفريقيا إحدى البنود المهمة التي يتم إثارتها خلال الجولات الأفريقية.

وخلال استقبال "عبدالعال"، لكل من رئيس هيئة سلامة الغذاء الدكتور حسين منصور، ونائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، استمع الدكتورعبدالعال، إلى التشابك في الاختصاصات ما بين هيئة سلامة الغذاء والحجر البيطري ومشاكل التطبيق العملي نتيجة تفعيل قانون هيئة سلامة الغذاء، كما اطلعوه على بعض النتائج التي تم التوافق بشانها، ومنها إمكانية استعانة هيئة سلامة الغذاء بتعيين أطباء بيطريين جدد.​